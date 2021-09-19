Яровая побеждает на выборах в Госдуму на Камчатке с 39,85%

Выборы в Камчатском крае прошли в штатном режиме и без серьёзных нарушений.

Ирина Яровая побеждает на выборах в Госдуму на территории Камчатского края с 39,85%. Такие данные огласили в ЦИК после обработки 44,22% протоколов.

Политическая карьера Яровой началась на Камчатке в 1997 году, когда она выиграла выборы в региональное законодательное собрание. В декабре 2007 года приняла участие в выборах депутатов Государственной думы V созыва от "Единой России" по региональному списку Камчатского края. С декабря 2007 года Яровая являлась депутатом Государственной думы V, VI и VII созывов. В 2016 году возглавляла дальневосточную группу № 1 "Единой России" на выборах в Государственную думу.