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Регион
Опубликовано 19 сентября 2021, 21:52

Яровая побеждает на выборах в Госдуму на Камчатке с 39,85%

Выборы в Камчатском крае прошли в штатном режиме и без серьёзных нарушений.

Ирина Яровая побеждает на выборах в Госдуму на территории Камчатского края с 39,85%. Такие данные огласили в ЦИК после обработки 44,22% протоколов.

Политическая карьера Яровой началась на Камчатке в 1997 году, когда она выиграла выборы в региональное законодательное собрание. В декабре 2007 года приняла участие в выборах депутатов Государственной думы V созыва от "Единой России" по региональному списку Камчатского края. С декабря 2007 года Яровая являлась депутатом Государственной думы V, VI и VII созывов. В 2016 году возглавляла дальневосточную группу № 1 "Единой России" на выборах в Государственную думу.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Марина Калегина
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