Мельниченко лидирует на выборах губернатора Пензенской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко лидирует на выборах главы региона. После обработки 0,19% протоколов он набирает 92% голосов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК.

Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. Президент РФ снял его с должности в связи с утратой доверия. 26 марта глава государства назначил временно исполняющим обязанности губернатора Олега Мельниченко.

К настоящему моменту голосование на территории России официально завершено. Согласно первым данным ЦИК, после обработки 10% протоколов партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Госдуму.