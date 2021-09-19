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Денис Майданов лидирует на выборах в Госдуму в Одинцовском одномандатном округе

К настоящему моменту голосование на территории России официально завершено. Ведётся подсчёт голосов.

19 сентября, 18:37

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Заслуженный артист России Денис Майданов лидирует на выборах в Госдуму в Одинцовском одномандатном округе Подмосковья. После обработки 0,25% протоколов он набирает 94,53% голосов.

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Напомним, к настоящему моменту голосование на территории России официально завершено. Согласно первым данным ЦИК, после обработки 10% протоколов партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Госдуму.

За голосованием и подсчётом результатов можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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