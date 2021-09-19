Заслуженный артист России Денис Майданов лидирует на выборах в Госдуму в Одинцовском одномандатном округе Подмосковья. После обработки 0,25% протоколов он набирает 94,53% голосов.

Напомним, к настоящему моменту голосование на территории России официально завершено. Согласно первым данным ЦИК, после обработки 10% протоколов партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Госдуму.