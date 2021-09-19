Денис Майданов лидирует на выборах в Госдуму в Одинцовском одномандатном округе
К настоящему моменту голосование на территории России официально завершено. Ведётся подсчёт голосов.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Заслуженный артист России Денис Майданов лидирует на выборах в Госдуму в Одинцовском одномандатном округе Подмосковья. После обработки 0,25% протоколов он набирает 94,53% голосов.
Напомним, к настоящему моменту голосование на территории России официально завершено. Согласно первым данным ЦИК, после обработки 10% протоколов партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Госдуму.
За голосованием и подсчётом результатов можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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