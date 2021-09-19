В ЦИК соединили ключ шифрования на ДЭГ и приступили к подсчёту онлайн-голосов

Перед голосованием ключ был разделён на семь частей и все три дня с 17 по 19 сентября хранился в сейф-пакетах в записанном на флешку виде.

В ЦИК соединили ключ шифрования и приступили к подсчёту электронных голосов. Видео © LIFE

В Москве ключ шифрования на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) соединили и приступили к расшифровке голосов граждан, которые приняли участие в думских выборах в формате онлайн.

Ключ был разделён на семь частей 16 сентября и все три дня голосования хранился в сейф-пакетах, в записанном на флешку виде, у хранителей. Сегодня его соединили, чтобы подвести итоги волеизъявления граждан, отдавших голоса онлайн. В числе хранителей — глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова, сопредседатель движения "Голос"* Григорий Мельконьянц и председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка для дистанционного электронного голосования № 5013 Юрий Павлов.

"Мы очень переживали за эту колбу стеклянную, потому что без соединения ключа никто из нас, ни министр, никто не сможет понять, как проголосовали граждане в этих шести субъектах. Поэтому сейчас мы вскрываем шкаф, убеждаемся, что все сейф-пакеты в сохранности, открываем ноутбук, на котором мы и создавали эти ключи, и начинаем процедуру сопоставления", — заявили при соединении ключа.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе проходило в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в городе Москве проводилось на собственной платформе. Система электронного голосования основана на технологии блокчейн — таким образом избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования.

Напомним, голосование проходило в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Россияне избирали состав Госдумы, 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием и подсчётом голосов можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.



Ранее Лайф сообщал, что итоговая явка на онлайн-голосование на думские выборы в шести регионах РФ составила 93,21%. По общефедеральному округу было выдано 592 388 бюллетеней, принято — 587 349.