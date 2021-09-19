Губернатор Тульской области Дюмин лидирует на выборах главы региона с 85,45% голосов
По данным ЦИК, кандидат от Партии пенсионеров Владимир Ростовцев — на втором месте с 10,91% голосов. Чтобы одержать победу, необходимо набрать как минимум 50% плюс один голос.
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По итогам обработки первых протоколов губернатор Тульской области Алексей Дюмин лидирует с 85,45% голосов на выборах главы региона. Об этом свидетельствуют данные на табло в информационном центре ЦИК.
Кандидат от Партии пенсионеров Владимир Ростовцев вышел на второе место с 10,91% голосов. По 1,82% голосов избирателей получили представитель КПРФ Владимир Исаков и кандидат от партии "Коммунисты России" Юрий Моисеев.
Чтобы одержать победу, кандидату в губернаторы необходимо набрать как минимум 50% плюс один голос.
Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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