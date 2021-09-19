Губернатор Тульской области Дюмин лидирует на выборах главы региона с 85,45% голосов

По итогам обработки первых протоколов губернатор Тульской области Алексей Дюмин лидирует с 85,45% голосов на выборах главы региона. Об этом свидетельствуют данные на табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от Партии пенсионеров Владимир Ростовцев вышел на второе место с 10,91% голосов. По 1,82% голосов избирателей получили представитель КПРФ Владимир Исаков и кандидат от партии "Коммунисты России" Юрий Моисеев.

Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.