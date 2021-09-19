В "Единой России" объяснили убедительные победы на Дальнем Востоке
Этот регион отличается особым характером, где люди чувствуют честность, искренность и очень плохо реагируют на фальшь, заметил замсекретаря генсовета партии.
Фото © Сайт "Единой России"
Причиной убедительной победы "Единой России" на Камчатке, в Приморском крае, Амурской области, Еврейской и Чукотской автономных областях является обновление партии и кандидаты, которые хорошо знают специфику и проблемы своих регионов. Об этом заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
"Во-первых, это обновление. У нас обновился кандидатский корпус в результате применения нашей процедуры предварительного отбора. Второй фактор заключается в том, что в этом сезоне по предложению президента в предварительном голосовании партии участвовали представители волонтёрского движения и гражданского общества", — приводятся его слова на сайте "Единой России".
Кроме того, Перминов обозначил, что партию представляли люди, хорошо знающие специфику и проблемы своих регионов. Также большое значение имело грамотное выстраивание взаимоотношений с людьми на местах, ведь волонтёры и члены партии смогли рассказать избирателям о достижениях, обсудить вопросы будущего субъектов, а также региональные проекты и программы развития.
По словам замсекретаря генсовета политсилы, в предвыборный период кандидаты от "Единой России" практиковали "очень точный и взвешенный подход". Также был учтён и тот фактор, что Дальний Восток отличается особым характером, где люди чувствуют честность, искренность и очень плохо реагируют на фальшь.
Отметим, что на выборах в Госдуму на Дальнем Востоке партия лидирует в 13 из 15 одномандатных округов. В частности, на Камчатке, в Магаданской, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, Приморье, Хабаровском и Забайкальском краях, Бурятии и на Чукотке. По предварительным подсчётам, впервые за пять лет у партии появляется мандат в Амурской области, а в Хабаровском крае ЕР может улучшить результат почти в два раза по сравнению с 2019 годом.
Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0