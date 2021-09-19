Памфилова раскрыла, за какую партию переживает на думских выборах
Однако это не значит, что её личный выбор пал именно на неё, заметила глава Центризбиркома.
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призналась, что на думских выборах переживала за партию "Зелёная альтернатива".
"Я теперь могу сказать, за кого я переживаю, это не значит, что я за них голосовала, но переживаю за "Зелёную альтернативу", — сказала она.
Памфилова уточнила, что у представителей этой партии большое будущее. Она также выразила надежду, что они внесут свой вклад в очищение рек, озёр и лесов.
Стоит отметить, что после обработки 12,56% протоколов партия "Зелёная альтернатива" набирает 0,60% голосов.
Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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