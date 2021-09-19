Памфилова раскрыла, за какую партию переживает на думских выборах

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призналась, что на думских выборах переживала за партию "Зелёная альтернатива".

"Я теперь могу сказать, за кого я переживаю, это не значит, что я за них голосовала, но переживаю за "Зелёную альтернативу", — сказала она.

Памфилова уточнила, что у представителей этой партии большое будущее. Она также выразила надежду, что они внесут свой вклад в очищение рек, озёр и лесов.

Стоит отметить, что после обработки 12,56% протоколов партия "Зелёная альтернатива" набирает 0,60% голосов.