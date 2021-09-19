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Памфилова раскрыла, за какую партию переживает на думских выборах

Однако это не значит, что её личный выбор пал именно на неё, заметила глава Центризбиркома.

19 сентября, 18:52
<p>Фото © ЦИК РФ</p>

Фото © ЦИК РФ

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призналась, что на думских выборах переживала за партию "Зелёная альтернатива".

"Я теперь могу сказать, за кого я переживаю, это не значит, что я за них голосовала, но переживаю за "Зелёную альтернативу", — сказала она.

Памфилова уточнила, что у представителей этой партии большое будущее. Она также выразила надежду, что они внесут свой вклад в очищение рек, озёр и лесов.

Венедиктов вручил Памфиловой футболку с изображением носившегося по участку енота Тома

Венедиктов вручил Памфиловой футболку с изображением носившегося по участку енота Тома

Стоит отметить, что после обработки 12,56% протоколов партия "Зелёная альтернатива" набирает 0,60% голосов.

Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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