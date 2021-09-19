Турчак: Медведев приболел, у него сильный кашель

Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заболел, поэтому он не смог приехать в штаб партии после завершения голосования на выборах в Госдуму. Об этом объявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.