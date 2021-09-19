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Турчак: Медведев приболел, у него сильный кашель

Из-за болезни председатель "Единой России" сегодня не сможет присутствовать в штабе общественной поддержки партии.

19 сентября, 19:49

Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заболел, поэтому он не смог приехать в штаб партии после завершения голосования на выборах в Госдуму. Об этом объявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Медведев приболел, у него сильный кашель. Он сегодня не смог быть вместе с нами", — рассказал Турчак, выступая в штабе "Единой России".

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А ранее президент РФ Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Из-за вынужденного карантина днём 17 сентября, в первый день выборов, президент проголосовал онлайн.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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