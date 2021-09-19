Половина проголосовавших на выборах в Госдуму москвичей сделала это онлайн
Общее количество участников голосования в столице составило почти четыре миллиона человек.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Около 2 миллионов москвичей приняли участие на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва дистанционно. Примерно такое же количество проголосовало традиционным методом, придя на избирательные участки. Об этом сообщает глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
"Если дистанционно проголосовало более 1,9 млн человек, то традиционным способом проголосовали примерно 2 млн избирателей. Итого в Москве порядка 4 млн человек проголосовали на выборах депутатов Госдумы", — сказал Венедиктов в беседе с ТАСС.
Ранее Лайф писал, что после обработки 10% протоколов в Государственную думу проходит пять партий. "Единая Россия" предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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