На Урале "Единая Россия" предварительно получает более 45% голосов

В регионах Уральского федерального округа "Единая Россия", по предварительным данным, получает более 45% голосов. Такие данные огласили в ЦИК. Тюменская область и ЯНАО — это лидеры по поддержке партии власти, там единороссы получают более 50% и 65% голосов избирателей соответственно. На всех уровнях партия также лидирует в Ханты-Мансийском автономном округе и в Свердловской области, где кандидаты от "Единой России" выигрывают во всех семи одномандатных округах.

В Курганской области уверенно побеждает по одномандатному округу секретарь реготделения партии Александр Ильтяков. В Тюменской области — руководитель Уральского межрегионального координационного совета Иван Квитка. В Челябинской области — действующий депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Ранее Лайф сообщал, что на Дальнем Востоке "Единая Россия" также лидирует в 13 из 15 одномандатных округов. В частности, на Камчатке, в Магаданской, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, Приморье, Хабаровском и Забайкальском краях, Бурятии и на Чукотке. По предварительным подсчётам, впервые за пять лет у партии появляется мандат в Амурской области, а в Хабаровском крае ЕР может улучшить результат почти в два раза по сравнению с 2019 годом.