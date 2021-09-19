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На Урале "Единая Россия" предварительно получает более 45% голосов

Регионы-лидеры по поддержке партии — Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

19 сентября, 19:24
<p>Фото<a href="https://vk.com/albums-18483909?z=photo-18483909_457623935/photos-18483909" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Единая Россия" / © "ВКонтакте"</a></p>

Фото "Единая Россия" / © "ВКонтакте"

В регионах Уральского федерального округа "Единая Россия", по предварительным данным, получает более 45% голосов. Такие данные огласили в ЦИК. Тюменская область и ЯНАО — это лидеры по поддержке партии власти, там единороссы получают более 50% и 65% голосов избирателей соответственно. На всех уровнях партия также лидирует в Ханты-Мансийском автономном округе и в Свердловской области, где кандидаты от "Единой России" выигрывают во всех семи одномандатных округах.

В Курганской области уверенно побеждает по одномандатному округу секретарь реготделения партии Александр Ильтяков. В Тюменской области — руководитель Уральского межрегионального координационного совета Иван Квитка. В Челябинской области — действующий депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Политолог не ждёт сюрпризов от явки на Урале

Политолог не ждёт сюрпризов от явки на Урале

Ранее Лайф сообщал, что на Дальнем Востоке "Единая Россия" также лидирует в 13 из 15 одномандатных округов. В частности, на Камчатке, в Магаданской, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, Приморье, Хабаровском и Забайкальском краях, Бурятии и на Чукотке. По предварительным подсчётам, впервые за пять лет у партии появляется мандат в Амурской области, а в Хабаровском крае ЕР может улучшить результат почти в два раза по сравнению с 2019 годом.

Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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