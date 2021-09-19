В СПЧ заявили о случаях вброса бюллетеней в десяти субъектах

Вбросы бюллетеней на выборах были зафиксированы в десяти субъектах Российской Федерации. Об этом сообщил член Совета по правам человека Александр Брод.

"Как минимум в десяти субъектах, где были случаи вбросов, было видеонаблюдение, фиксация этого, подключились наблюдатели. От камеры ничего не скроешь", — сказал Брод на марафоне "Ночь выборов".

Он уточнил, что нарушители пытались всячески утаить факты фальсификации. Например, зафиксированы случаи, когда урну пытались скрыть спиной, шариками или картонкой.

Ранее Лайф писал, что после обработки 10% протоколов в Государственную думу проходит пять партий. "Единая Россия" предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.