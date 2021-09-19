Игорь Руденя лидирует на выборах губернатора Тверской области с 80% голосов

Глава Тверской области Игорь Руденя предварительно лидирует с 80% голосов на выборах главы региона после подсчёта 0,09% протоколов. Таковы первые данные голосования, которые огласили в ЦИК.

Игорь Руденя работал на руководящих должностях системы "Росхлебпродукт", занимал пост статс-секретаря замминистра сельского хозяйства РФ. В марте 2016 года по указу президента он был назначен и.о. губернатора Тверской области, а в ходе выборов 18 сентября 2016 года был избран на эту должность большинством голосов.

За пост губернатора с действующим главой региона боролись первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьёва, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор", депутат Тверской городской думы Дмитрий Игнатьков, выдвинутый региональным отделением партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", и член политбюро Центрального комитета партии "Коммунисты России", депутат Собрания депутатов Конаковского района Илья Клейменов.