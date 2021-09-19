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Игорь Руденя лидирует на выборах губернатора Тверской области с 80% голосов

Предыдущие выборы глав региона проводились в 2016 году.

19 сентября, 19:12
<p>Игорь Руденя. Фото © <a href="https://vk.com/album-135894105_265357415" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Тверской области</a></p>

Игорь Руденя. Фото © Правительство Тверской области

Глава Тверской области Игорь Руденя предварительно лидирует с 80% голосов на выборах главы региона после подсчёта 0,09% протоколов. Таковы первые данные голосования, которые огласили в ЦИК.

Игорь Руденя работал на руководящих должностях системы "Росхлебпродукт", занимал пост статс-секретаря замминистра сельского хозяйства РФ. В марте 2016 года по указу президента он был назначен и.о. губернатора Тверской области, а в ходе выборов 18 сентября 2016 года был избран на эту должность большинством голосов.

За пост губернатора с действующим главой региона боролись первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьёва, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор", депутат Тверской городской думы Дмитрий Игнатьков, выдвинутый региональным отделением партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", и член политбюро Центрального комитета партии "Коммунисты России", депутат Собрания депутатов Конаковского района Илья Клейменов.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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