Толстой — о первых итогах думских выборов: Результат хороший, "Единая Россия" умеет делать выводы

Как отметил вице-спикер Госдумы предыдущего созыва, победу праздновать пока рано. Отрадно, что преимущество более чем двукратное, добавил он.

Вице-спикер Госдумы предыдущего созыва Пётр Толстой прокомментировал Лайфу первые итоги выборов в России. Видео © LIFE

Вице-спикер Государственной думы предыдущего созыва Пётр Толстой считает хорошим результатом первые итоги выборов в ГД. Однако праздновать победу ещё рано, сообщил он в беседе с Лайфом.

"Результат хороший, но, конечно, надо делать выводы из такого результата. "Единая Россия" умеет делать выводы, поэтому будем налаживать нашу работу и дальше. А что касается преимущества, отрадно, что оно двухкратное, даже больше в два раза, чем у КПРФ", — отметил Толстой.

Он также сообщил, что обещания депутатов по развитию России зафиксированы в народной программе. Соответственно, все эти пункты в постепенном порядке будут выполнять "так же, как и в предыдущем созыве это делали".

"Подождите, победа будет тогда, когда будут официальные результаты", — заключил наш собеседник.