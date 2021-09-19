Толстой — о первых итогах думских выборов: Результат хороший, "Единая Россия" умеет делать выводы
Как отметил вице-спикер Госдумы предыдущего созыва, победу праздновать пока рано. Отрадно, что преимущество более чем двукратное, добавил он.
Вице-спикер Госдумы предыдущего созыва Пётр Толстой прокомментировал Лайфу первые итоги выборов в России. Видео © LIFE
Вице-спикер Государственной думы предыдущего созыва Пётр Толстой считает хорошим результатом первые итоги выборов в ГД. Однако праздновать победу ещё рано, сообщил он в беседе с Лайфом.
"Результат хороший, но, конечно, надо делать выводы из такого результата. "Единая Россия" умеет делать выводы, поэтому будем налаживать нашу работу и дальше. А что касается преимущества, отрадно, что оно двухкратное, даже больше в два раза, чем у КПРФ", — отметил Толстой.
Он также сообщил, что обещания депутатов по развитию России зафиксированы в народной программе. Соответственно, все эти пункты в постепенном порядке будут выполнять "так же, как и в предыдущем созыве это делали".
"Подождите, победа будет тогда, когда будут официальные результаты", — заключил наш собеседник.
Ранее Лайф писал, что после обработки 10% протоколов в Государственную думу проходит пять партий, включая "Новых людей". "Единая Россия", предварительно, набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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