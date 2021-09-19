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Врио главы Хабаровского края Дегтярёв набирает 57% после обработки 80% бюллетеней

Кандидату для победы нужно набрать 50% голосов плюс ещё один. Подсчёт результатов продолжается.

19 сентября, 18:59
<p>Михаил Дегтярёв. Фото © Telegram / Degtyarev_Info</p>

Михаил Дегтярёв. Фото © Telegram / Degtyarev_Info

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв набирает 57,64% голосов в качестве кандидата на этот пост после обработки 80% бюллетеней. Это следует из данных ЦИК.

За Дегтярёвым следует кандидат от партии "Справедливая Россия — За правду" Марина Ким, у неё 24,52%. На третьем месте представитель Партии пенсионеров Владимир Парфенов, набирающий 10,16%. Последнее место — за кандидатом от "Родины" Бабеком Мамедовым, его предварительный результат — 3,39%. Победителю нужно набрать как минимум 50% голосов плюс ещё один.

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К настоящему моменту голосование на территории России официально завершено. Согласно первым данным ЦИК, после обработки 10% протоколов партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Госдуму.

За голосованием и подсчётом результатов можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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