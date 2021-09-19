Гладков лидирует на губернаторских выборах в Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лидирует на выборах главы региона. После обработки 0,08% протоколов он набирает 91,89% голосов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК.

Президент России Владимир Путин назначил Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. Гладков прежде занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, ещё раньше был вице-губернатором Севастополя.

К настоящему моменту голосование на территории России официально завершено. Согласно первым данным ЦИК, после обработки 10% протоколов партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Госдуму.