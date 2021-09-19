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Гладков лидирует на губернаторских выборах в Белгородской области

Президент РФ назначил его временно исполняющим обязанности главы региона 18 ноября 2020 года.

19 сентября, 19:11
<p>Фото © Правительство Севастополя</p>

Фото © Правительство Севастополя

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лидирует на выборах главы региона. После обработки 0,08% протоколов он набирает 91,89% голосов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК.

Президент России Владимир Путин назначил Гладкова временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. Гладков прежде занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, ещё раньше был вице-губернатором Севастополя.

На выборах главы Ульяновской области лидирует Русских

На выборах главы Ульяновской области лидирует Русских

К настоящему моменту голосование на территории России официально завершено. Согласно первым данным ЦИК, после обработки 10% протоколов партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в Госдуму.

За голосованием и подсчётом результатов можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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