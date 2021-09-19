В Минцифры заявили о готовности расширить электронное голосование на всю страну

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство готово масштабировать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на всю страну.

"По тем шести регионам (Москва отдельно) Москва [находится] в высокой степени готовности, очень большое количество жителей Москвы выбрали эту форму [голосования]. Если мы говорим про оставшуюся часть страны — шесть регионов, примерно 635 тыс. пользователей, то каждый десятый пользователь госуслуг уже в этих регионах сейчас проголосовал в электронном виде", — отметил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Министр считает это очень хорошим результатом. Шадаев уверен, что технически к масштабированию всё готово. По его мнению, теперь это "вопрос политических решений, готовности избирательных комиссий".

Ранее Лайф писал, что итоговая явка на онлайн-голосование на думские выборы в шести регионах РФ составила 93,21%. По общефедеральному округу было выдано 592 388 бюллетеней, принято — 587 349. Дальше членам ТИК ДЭГ предстоит работа со списками избирателей, фиксация проголосовавших, сбор ключа и расшифровка итогов.