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Зюганов оценил первые итоги выборов в Госдуму

По итогам обработки 10% протоколов КПРФ пока набирает 24,94%. За "Единой Россией" 38,85% голосов, а за ЛДПР — 9,57%.

19 сентября, 19:16
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT-oNAgIgxN/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zyuganov_gennady</a></p>

Фото © Instagram / zyuganov_gennady

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов доволен предварительными итогами голосования. По его оценке, россияне услышали конструктивную программу партии и поверили ей.

"Избиратель нас услышал, он нам поверил, за нас проголосовал <...> Наша программа абсолютно конструктивна, абсолютно реальна и крайне необходима стране", — заявил Зюганов.

Ранее Лайф сообщал, что по итогам обработки 10% протоколов в Госдуму проходит пять партий. КПРФ набирает 24,94%. У "Единой России" 38,85% голосов, у ЛДПР — 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.

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Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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