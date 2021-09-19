Зюганов оценил первые итоги выборов в Госдуму

По итогам обработки 10% протоколов КПРФ пока набирает 24,94%. За "Единой Россией" 38,85% голосов, а за ЛДПР — 9,57%.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов доволен предварительными итогами голосования. По его оценке, россияне услышали конструктивную программу партии и поверили ей.

"Избиратель нас услышал, он нам поверил, за нас проголосовал <...> Наша программа абсолютно конструктивна, абсолютно реальна и крайне необходима стране", — заявил Зюганов.

Ранее Лайф сообщал, что по итогам обработки 10% протоколов в Госдуму проходит пять партий. КПРФ набирает 24,94%. У "Единой России" 38,85% голосов, у ЛДПР — 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.