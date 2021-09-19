"Единая Россия" заявила об уверенной победе в Сибири
Кандидаты от этой партии лидируют по одномандатным округам во всех регионах этой части страны.
Фото © LIFE \ Павел Баранов
Кандидаты от партии "Единая Россия" уверенно побеждают в Сибирском федеральном округе. Об этом заявили в самой партии.
Так, отмечается, что "в тяжёлой конкурентной борьбе" в Томской области лидирует Татьяна Соломатина, в Хакасии — действующий депутат Госдумы Сергей Сокол.
В Красноярском крае, по предварительным данным, побеждает Алексей Веллер. В Иркутской области по одномандатному округу лидирует Александр Якубовский. В Кемеровской области "Единая Россия" побеждает во всех одномандатных округах.
Ранее Лайф писал, что после обработки 10% протоколов в Государственную думу проходит пять партий. "Единая Россия" предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0