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"Единая Россия" заявила об уверенной победе в Сибири

Кандидаты от этой партии лидируют по одномандатным округам во всех регионах этой части страны.

19 сентября, 19:24
<p>Фото © LIFE \ Павел Баранов</p>

Фото © LIFE \ Павел Баранов

Кандидаты от партии "Единая Россия" уверенно побеждают в Сибирском федеральном округе. Об этом заявили в самой партии.

Так, отмечается, что "в тяжёлой конкурентной борьбе" в Томской области лидирует Татьяна Соломатина, в Хакасии — действующий депутат Госдумы Сергей Сокол.

В Красноярском крае, по предварительным данным, побеждает Алексей Веллер. В Иркутской области по одномандатному округу лидирует Александр Якубовский. В Кемеровской области "Единая Россия" побеждает во всех одномандатных округах.

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Ранее Лайф писал, что после обработки 10% протоколов в Государственную думу проходит пять партий. "Единая Россия" предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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