"Единая Россия" заявила об уверенной победе в Сибири

Кандидаты от партии "Единая Россия" уверенно побеждают в Сибирском федеральном округе. Об этом заявили в самой партии.

Так, отмечается, что "в тяжёлой конкурентной борьбе" в Томской области лидирует Татьяна Соломатина, в Хакасии — действующий депутат Госдумы Сергей Сокол.

В Красноярском крае, по предварительным данным, побеждает Алексей Веллер. В Иркутской области по одномандатному округу лидирует Александр Якубовский. В Кемеровской области "Единая Россия" побеждает во всех одномандатных округах.

Ранее Лайф писал, что после обработки 10% протоколов в Государственную думу проходит пять партий. "Единая Россия" предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.