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Неверов предварительно набирает более 50% голосов в своём округе

На втором месте с показателем 13,85% голосов его соперник от КПРФ Олег Копыл.

19 сентября, 19:28
<p>Сергей Неверов. Фото ©<a href="http://duma.gov.ru/news/27891/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГД РФ</a></p>

Сергей Неверов. Фото © ГД РФ

Сергей Неверов, лидер фракции "Единой России" в Госдуме седьмого созыва, набирает 53,85% голосов в Смоленском одномандатном округе номер 175 по итогам обработки 0,22% протоколов УИК. Об этом свидетельствуют данные на электронном табло ЦИК.

На втором месте с 13,85% голосов пока находится кандидат от КПРФ Олег Копыл.

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Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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