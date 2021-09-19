Неверов предварительно набирает более 50% голосов в своём округе

Сергей Неверов, лидер фракции "Единой России" в Госдуме седьмого созыва, набирает 53,85% голосов в Смоленском одномандатном округе номер 175 по итогам обработки 0,22% протоколов УИК. Об этом свидетельствуют данные на электронном табло ЦИК.

Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.