"Единая Россия" предварительно набирает в Поволжье 45% голосов избирателей

По предварительным данным, более 45% голосов жители Поволжья отдают представителям партии "Единая Россия". Лидируют в сборе голосов избирателей Башкортостан — более 60%, Татарстан — 80%, Саратов — 50% голосов.

Этот федеральный округ отличают многочисленные многоступенчатые кампании. Как отметили в партии, в большинстве регионов она выигрывает по одномандатным округам. Так, в Самарской области лидирует Александр Хинштейн, в Мордовии — Юлия Оглоблина, в Оренбурге — секретарь реготделения Олег Димов.

"Единая Россия" побеждает на выборах в семь заксобраний округа: Кировское, Нижегородское, Оренбургское, Пермское, Мордовское, Самарское, Чувашское. В Мордовии партия лидирует на всех уровнях выборов", — говорится в сообщении партии.