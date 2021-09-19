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"Единая Россия" предварительно лидирует в 131 одномандатном округе на выборах в ГД

В то же время ни в одном из них не лидируют кандидаты от ЛДПР, "Яблока", Партии пенсионеров, "Родины".

19 сентября, 19:46
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

После подсчёта 12,68% протоколов участковых избирательных комиссий в 131 одномандатном округе лидирует "Единая Россия". КПРФ — в 10 округах, "Справедливая Россия — За правду" — в 5, "Новые люди" — в 1, "Гражданская платформа" — также в одном, следует из данных ЦИК.

По предварительным результатам, ни в одном округе не лидируют кандидаты от ЛДПР, "Яблока", Партии пенсионеров, "Родины".

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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