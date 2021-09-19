Матвиенко оценила выборы как легитимные и прозрачные

Открытыми и прозрачными назвала прошедшие в России выборы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор отметила, что голосование показало эффективность избирательного законодательства.

"Выборы состоялись, это уже факт. Они были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".

Спикер подчеркнула, что серьёзных нарушений, которые могли бы изменить ход голосования, повлиять на итоге, выявлено не было.

"Да, были рабочие нарушения, отдать должное ЦИК, она их не заметает под ковер, публично заявляет", — отметила Матвиенко.