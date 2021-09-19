Матвиенко оценила выборы как легитимные и прозрачные
Глава Совфеда подчеркнула, что голосование в стране доказало эффективность и дееспособность избирательного законодательства.
Открытыми и прозрачными назвала прошедшие в России выборы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор отметила, что голосование показало эффективность избирательного законодательства.
"Выборы состоялись, это уже факт. Они были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1".
Спикер подчеркнула, что серьёзных нарушений, которые могли бы изменить ход голосования, повлиять на итоги, выявлено не было.
"Да, были рабочие нарушения. Надо отдать должное ЦИК — она их не заметает под ковёр, публично заявляет", — отметила Матвиенко.
Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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