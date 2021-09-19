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Регион
Опубликовано 19 сентября 2021, 22:50

Матвиенко оценила выборы как легитимные и прозрачные

Глава Совфеда подчеркнула, что голосование в стране доказало эффективность и дееспособность избирательного законодательства.

Открытыми и прозрачными назвала прошедшие в России выборы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор отметила, что голосование показало эффективность избирательного законодательства.

"Выборы состоялись, это уже факт. Они были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными", сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1".

Спикер подчеркнула, что серьёзных нарушений, которые могли бы изменить ход голосования, повлиять на итоги, выявлено не было.

"Да, были рабочие нарушения. Надо отдать должное ЦИК — она их не заметает под ковёр, публично заявляет", — отметила Матвиенко.

Фейковых вбросов на выборах больше, чем сигналов о нарушениях, заявила Матвиенко
Фейковых вбросов на выборах больше, чем сигналов о нарушениях, заявила Матвиенко

Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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Фото © СФ РФ

Арина Родионова
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