Матвиенко оценила выборы как легитимные и прозрачные
Глава Совфеда подчеркнула, что голосование в стране доказало эффективность и дееспособность избирательного законодательства.
Фото © СФ РФ
Открытыми и прозрачными назвала прошедшие в России выборы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор отметила, что голосование показало эффективность избирательного законодательства.
"Выборы состоялись, это уже факт. Они были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".
Спикер подчеркнула, что серьёзных нарушений, которые могли бы изменить ход голосования, повлиять на итоге, выявлено не было.
"Да, были рабочие нарушения, отдать должное ЦИК, она их не заметает под ковер, публично заявляет", — отметила Матвиенко.
Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0