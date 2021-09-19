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Подведены итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму в шести регионах

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, везде лидирует "Единая Россия".

19 сентября, 19:54
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Партия "Единая Россия" набрала наибольшее количество голосов по итогам онлайн-голосования в шести регионах России без учёта Москвы. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

"Единая Россия" — 54,25%, КПРФ — 11,65%, "Справедливая Россия — За правду" — 8,25%, ЛДПР — 7,86%, "Новые люди" — 7,66%", проинформировал Булаев.

Вячеслав Володин в своём округе предварительно набирает 75,21% голосов

Вячеслав Володин в своём округе предварительно набирает 75,21% голосов

Ранее Лайф писал, что после обработки 10% протоколов в Государственную думу проходит пять партий. "Единая Россия" предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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