Подведены итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму в шести регионах
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, везде лидирует "Единая Россия".
Фото © LIFE / Павел Баранов
Партия "Единая Россия" набрала наибольшее количество голосов по итогам онлайн-голосования в шести регионах России без учёта Москвы. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
"Единая Россия" — 54,25%, КПРФ — 11,65%, "Справедливая Россия — За правду" — 8,25%, ЛДПР — 7,86%, "Новые люди" — 7,66%", — проинформировал Булаев.
Ранее Лайф писал, что после обработки 10% протоколов в Государственную думу проходит пять партий. "Единая Россия" предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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