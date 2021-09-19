Турчак поздравил "Единую Россию" с чистой и честной победой на выборах

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил однопартийцев с честной и чистой победой на прошедших выборах. В ходе своего выступления перед соратниками он также поблагодарил всех избирателей.

"Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой. Дмитрий Медведев просил всем передать слова благодарности, кто внёс свой вклад в наш общий результат. Хочу сказать отдельные слова благодарности всей нашей команде — штабам, волонтёрам, кандидатам, губернаторам — за личный вклад в нашу победу", — сказал секретарь генсовета Единой России.