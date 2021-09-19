Турчак поздравил "Единую Россию" с чистой и честной победой на выборах
Он обратился со словами благодарности ко всей команде партии — штабам, волонтёрам, кандидатам, губернаторам.
Андрей Турчак. Фото © Wikipedia
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил однопартийцев с честной и чистой победой на прошедших выборах. В ходе своего выступления перед соратниками он также поблагодарил всех избирателей.
"Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой. Дмитрий Медведев просил всем передать слова благодарности, кто внёс свой вклад в наш общий результат. Хочу сказать отдельные слова благодарности всей нашей команде — штабам, волонтёрам, кандидатам, губернаторам — за личный вклад в нашу победу", — сказал секретарь генсовета Единой России.
Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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