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Врио главы Мордовии Здунов предварительно лидирует на выборах с огромным отрывом

Соответственно, остальным кандидатам остаётся делить всего несколько процентов голосов.

19 сентября, 20:06
<p>Фото © <a href="https://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/artyem-zdunov-na-izbiratelnom-uchastke-my-vybiraem-pyatiletn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">e-mordovia.ru</a></p>

Фото © e-mordovia.ru

В Мордовии временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов набирает более 96% голосов. Таковы предварительные результаты. Обработано пока только 0,13% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

По предварительной информации, за ним следует представитель ЛДПР Евгений Тюрин (2,17%), на третьем месте Александр Лемкин от Партии пенсионеров (1,09%).

Вассерман предварительно лидирует в своём округе на выборах в Госдуму

Вассерман предварительно лидирует в своём округе на выборах в Госдуму

Ранее Лайф писал, что после обработки 10% протоколов в Государственную думу проходит пять партий. "Единая Россия" предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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