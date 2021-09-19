Врио главы Мордовии Здунов предварительно лидирует на выборах с огромным отрывом
Соответственно, остальным кандидатам остаётся делить всего несколько процентов голосов.
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В Мордовии временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов набирает более 96% голосов. Таковы предварительные результаты. Обработано пока только 0,13% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.
По предварительной информации, за ним следует представитель ЛДПР Евгений Тюрин (2,17%), на третьем месте Александр Лемкин от Партии пенсионеров (1,09%).
Ранее Лайф писал, что после обработки 10% протоколов в Государственную думу проходит пять партий. "Единая Россия" предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, "Новые люди" набрали 7,83%, а "Справедливая Россия — За правду" — 6,75%.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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