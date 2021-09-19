"Единая Россия" предварительно набирает почти 43% на думских выборах

По итогам обработки 20,06% итоговых протоколов голосования партия "Единая Россия" набирает 42,92% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России в воскресенье.

На втором месте оказалась КПРФ, которая набрала 23,04%. Следом идёт ЛДПР с 8,77%, "Справедливая Россия" с 7,14% и "Новые люди" с 6,87%. Именно эти пять партий пока преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.