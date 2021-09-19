"Единая Россия" предварительно набирает почти 43% на думских выборах
Такие данные ЦИК получила, обработав чуть более 20% итоговых протоколов. Подсчёт продолжается.
Фото © LIFE / Павел Баранов
По итогам обработки 20,06% итоговых протоколов голосования партия "Единая Россия" набирает 42,92% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России в воскресенье.
На втором месте оказалась КПРФ, которая набрала 23,04%. Следом идёт ЛДПР с 8,77%, "Справедливая Россия" с 7,14% и "Новые люди" с 6,87%. Именно эти пять партий пока преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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