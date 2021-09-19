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В России подводят итоги выборов в Госдуму — онлайн-трансляция

19 сентября завершилось трёхдневное голосование, которое включало в себя множество кампаний разных уровней, в том числе выборы депутатов нового парламента. Идёт подсчёт результатов.

19 сентября, 20:24
<p>Фото © LiFE \ Павел Баранов</p>

Фото © LiFE \ Павел Баранов

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Андрей Григорьев

19 сентября, 21:17

"Единая Россия" лидирует с 44,26% на выборах в Госдуму после обработки 25,03% протоколов. По предварительным данным, пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в парламент. Кроме "ЕР" это КПРФ с 22,31%, ЛДПР с 8,5%, "Справедливая Россия" с 7,32% и "Новые люди" с 6,58%.

Андрей Григорьев

19 сентября, 20:35

По предварительным данным, Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы Чечни. Пока обработана малая часть бюллетеней, в них действующий руководитель республики набирает более 90% голосов.

Андрей Григорьев

19 сентября, 20:23

По итогам обработки 20,06% итоговых протоколов голосования партия "Единая Россия" набирает 42,92% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России в воскресенье.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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