В России подводят итоги выборов в Госдуму — онлайн-трансляция

"Единая Россия" лидирует с 44,26% на выборах в Госдуму после обработки 25,03% протоколов. По предварительным данным, пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в парламент. Кроме "ЕР" это КПРФ с 22,31%, ЛДПР с 8,5%, "Справедливая Россия" с 7,32% и "Новые люди" с 6,58%.