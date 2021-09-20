В Госдуме заявили о кампании западных СМИ по дискредитации российских выборов

Занимающаяся этими вопросами комиссия ГД передаст имеющуюся информацию для принятия мер реагирования в компетентные органы.

В средствах массовой информации США, а также других западных стран была развёрнута кампания по дискредитации российских выборов. Об этом заявил Василий Пискарёв, глава Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Западные СМИ развернули задолго до выборов враждебную по отношению к России пропагандистскую кампанию по дискредитации избирательной системы в нашей стране", — приводят слова Пискарёва в телеграм-канале комиссии.

Он отметил, что большинство враждебных публикаций зафиксировано в СМИ США, Великобритании, Германии, Франции и Чехии. Причём таких статей, фейков становилось всё больше по мере приближения дня голосования. Также Пискарёв отметил, что западные корпорации и НПО активно давили на россиян с целью повлиять на исход выборов. По мнению политика, "это была спланированная кампания по распространению "подсказок" и навязыванию россиянам определённых предпочтений в ходе голосования".

"Комиссия Госдумы передаст имеющуюся информацию для принятия мер реагирования в компетентные органы", — сказал Василий Пискарёв.