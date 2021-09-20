"Единая Россия" лидирует с 44,26% на выборах в Госдуму после обработки 25,03% протоколов

По предварительным данным, пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в парламент.

Четверть протоколов уже посчитано, партия "Единая Россия" набирает 44,26% голосов избирателей по партийному списку на выборах в Госдуму. Такие данные огласили в ЦИК. Далее идут КПРФ с 22,31%, ЛДПР с 8,5%, "Справедливая Россия" с 7,32% и "Новые люди" с 6,58%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил однопартийцев с честной и чистой победой на прошедших выборах. В ходе своего выступления перед соратниками он также поблагодарил всех избирателей.