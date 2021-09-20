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"Единая Россия" лидирует с 44,26% на выборах в Госдуму после обработки 25,03% протоколов

По предварительным данным, пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в парламент.

19 сентября, 21:05

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Четверть протоколов уже посчитано, партия "Единая Россия" набирает 44,26% голосов избирателей по партийному списку на выборах в Госдуму. Такие данные огласили в ЦИК. Далее идут КПРФ с 22,31%, ЛДПР с 8,5%, "Справедливая Россия" с 7,32% и "Новые люди" с 6,58%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил однопартийцев с честной и чистой победой на прошедших выборах. В ходе своего выступления перед соратниками он также поблагодарил всех избирателей.

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Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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