"Единая Россия" лидирует с 44,26% на выборах в Госдуму после обработки 25,03% протоколов
По предварительным данным, пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в парламент.
Четверть протоколов уже посчитано, партия "Единая Россия" набирает 44,26% голосов избирателей по партийному списку на выборах в Госдуму. Такие данные огласили в ЦИК. Далее идут КПРФ с 22,31%, ЛДПР с 8,5%, "Справедливая Россия" с 7,32% и "Новые люди" с 6,58%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил однопартийцев с честной и чистой победой на прошедших выборах. В ходе своего выступления перед соратниками он также поблагодарил всех избирателей.
Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.