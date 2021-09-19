Денис Проценко: Народная программа "Единой России" — это план работы на ближайшие пять лет

Народная программа "Единой России" — это план работы Правительства РФ и Госдумы на ближайшие пять лет. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на встрече в штабе общественной поддержки единороссов.

"В этот период мы чувствовали поддержку тысяч сердец, наших коллег. Спасибо вам за это. Без вашей поддержки это было бы невозможно", — обратился он к единомышленникам.

По словам Проценко, последние два с половиной месяца ему пришлось много общаться с коллегами в ходе онлайн-консилиумов и на очных встречах. Идея была только одна — формирование раздела "Здравоохранение" народной программы, перезагрузка здравоохранения в интересах в первую очередь пациентов и врачей.

"Пандемия показала, что вместе мы непобедимы и многое можем. Вперёд!" — отметил медик.

Ранее сообщалось, что после подсчёта 12,68% протоколов участковых избирательных комиссий в 131 одномандатном округе лидирует "Единая Россия". КПРФ — в десяти округах, "Справедливая Россия — За правду" — в пяти, "Новые люди" — в одном, "Гражданская платформа" — также в одном.