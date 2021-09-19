"Единая Россия" предварительно побеждает в 158 одномандатных округах
На втором месте пока находится КПРФ, а "Справедливая Россия — За правду" занимает третью строчку в этих результатах голосования.
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В 158 одномандатных округах из 225, по предварительным данным на информационном экране ЦИК, лидируют кандидаты от "Единой России".
КПРФ, чьи представители предварительно побеждают в 13 округах, идёт на втором месте, а лидирующие в пяти округах кандидаты "Справедливой России — За правду" пока занимают третью строчку в этих результатах голосования.
Ранее Лайф сообщал, что Матвиенко оценила выборы как легитимные и прозрачные. Глава Совфеда подчеркнула, что голосование в стране доказало эффективность и дееспособность избирательного законодательства.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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