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"Единая Россия" предварительно побеждает в 158 одномандатных округах

На втором месте пока находится КПРФ, а "Справедливая Россия — За правду" занимает третью строчку в этих результатах голосования.

19 сентября, 20:42
<p>Фото © <a href="https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-kandidaty-ot-partii-uverenno-pobezhdayut-v-sibirskom-federalnom-okruge" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЕР</a></p>

Фото © ЕР

В 158 одномандатных округах из 225, по предварительным данным на информационном экране ЦИК, лидируют кандидаты от "Единой России".

КПРФ, чьи представители предварительно побеждают в 13 округах, идёт на втором месте, а лидирующие в пяти округах кандидаты "Справедливой России — За правду" пока занимают третью строчку в этих результатах голосования.

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Ранее Лайф сообщал, что Матвиенко оценила выборы как легитимные и прозрачные. Глава Совфеда подчеркнула, что голосование в стране доказало эффективность и дееспособность избирательного законодательства.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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