Матвиенко по итогам голосования спрогнозировала смену 20 сенаторов

Около 20 новых сенаторов могут прийти в Совет Федерации по итогам региональных выборов, прошедших наряду с думскими, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы ожидаем, по предварительным данным, порядка 20 новых сенаторов. Это свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Лайф сообщал, что Валентина Матвиенко оценила выборы как легитимные и прозрачные. Глава Совфеда подчеркнула, что голосование в стране доказало эффективность и дееспособность избирательного законодательства.