Матвиенко по итогам голосования спрогнозировала смену 20 сенаторов
Спикер считает, что это освежит работу Совета Федерации, наполнив его новыми людьми и новыми силами.
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Около 20 новых сенаторов могут прийти в Совет Федерации по итогам региональных выборов, прошедших наряду с думскими, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы ожидаем, по предварительным данным, порядка 20 новых сенаторов. Это свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Лайф сообщал, что Валентина Матвиенко оценила выборы как легитимные и прозрачные. Глава Совфеда подчеркнула, что голосование в стране доказало эффективность и дееспособность избирательного законодательства.
Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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