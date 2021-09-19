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Матвиенко по итогам голосования спрогнозировала смену 20 сенаторов

Спикер считает, что это освежит работу Совета Федерации, наполнив его новыми людьми и новыми силами.

19 сентября, 20:38
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Около 20 новых сенаторов могут прийти в Совет Федерации по итогам региональных выборов, прошедших наряду с думскими, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы ожидаем, по предварительным данным, порядка 20 новых сенаторов. Это свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Лайф сообщал, что Валентина Матвиенко оценила выборы как легитимные и прозрачные. Глава Совфеда подчеркнула, что голосование в стране доказало эффективность и дееспособность избирательного законодательства.

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Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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