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Турчак назвал два конкурентных преимущества "Единой России" на этих выборах

Политик отметил, что партия, по предварительным данным, побеждает как по спискам, так и по одномандатным округам.

19 сентября, 21:02

Турчак назвал два конкурентных преимущества "Единой России" на этих выборах. Видео © LIFE

Партия "Единая Россия" уверенно побеждает на думских выборах как по спискам, так и по одномандатным округам. На это обратил внимание секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Говорить об итоговых результатах пока преждевременно, но высокая явка на выборы говорит о доверии к избирательной системе. Подсчёт голосов начался с Дальнего Востока, и сейчас видно, что "Единая Россия" уверенно побеждает. Причём не только по спискам, но и нашим кандидатам по одномандатным округам", — заявил Турчак Лайфу.

По его мнению, у партии два конкурентных преимущества. Это значительное обновление списков, а также программа, с которой политсила вышла на выборы.

"Она формировалась не по кабинетам, а самими гражданами. Это и послужило фундаментом тому результату, который мы получаем сейчас", — подчеркнул Турчак.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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