Турчак назвал два конкурентных преимущества "Единой России" на этих выборах. Видео © LIFE

Партия "Единая Россия" уверенно побеждает на думских выборах как по спискам, так и по одномандатным округам. На это обратил внимание секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Говорить об итоговых результатах пока преждевременно, но высокая явка на выборы говорит о доверии к избирательной системе. Подсчёт голосов начался с Дальнего Востока, и сейчас видно, что "Единая Россия" уверенно побеждает. Причём не только по спискам, но и нашим кандидатам по одномандатным округам", — заявил Турчак Лайфу.

По его мнению, у партии два конкурентных преимущества. Это значительное обновление списков, а также программа, с которой политсила вышла на выборы.

"Она формировалась не по кабинетам, а самими гражданами. Это и послужило фундаментом тому результату, который мы получаем сейчас", — подчеркнул Турчак.