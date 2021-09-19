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Неверов спрогнозировал значительное обновление фракции "Единой России"

Политик отметил, что "придут новые депутаты, которые никогда не избирались".

19 сентября, 20:56
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Фото © Wikipedia

Избиратели поддержали партию "Единая Россия" на выборах, это видно уже сейчас по первым итогам, заявил лидер фракции ЕР в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов.

"Итоги ещё предварительные, но уже сейчас видно, что большинство наших граждан поддержали тот курс, программу, с которой партия шла на выборы, народную программу, курс нашего президента на реализацию этой программы. Это уже сегодня видно по результатам", — сказал Неверов в эфире канала "Россия 24".

Он предположил, что состав партийной фракции в Госдуме обновится практически наполовину.

"Здесь обновление будет порядка 50%. Придут новые депутаты, которые никогда не избирались, они придут впервые", — отметил Неверов.

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Ранее Лайф сообщал, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил однопартийцев с честной и чистой победой на прошедших выборах.

Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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