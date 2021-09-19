Собянин сообщил о почти 50%-ной явке в Москве на выборы в Госдуму

Москвичи проявили небывалую активность на прошедших выборах, обеспечив почти 50%-ную явку, сообщил мэр Сергей Собянин. Глава столицы также отметил, что впервые так масштабно прошло дистанционное голосование. Онлайн-система, выдержав все испытания, в том числе и атаки, продемонстрировала, по словам политика, надёжность и честность.

"Около 50% избирателей пришли и проголосовали. Впервые 2 миллиона человек в Москве проголосовали в электронном виде. Отдельные слова благодарности всей команде "Единой России", которая прошла каждый микрорайон, каждый двор, спасибо огромному отряду наблюдателей, которые обеспечивали честность выборов. И, конечно, огромное спасибо штабу общественной поддержки", — сказал Собянин.