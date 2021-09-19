Собянин сообщил о почти 50%-ной явке в Москве на выборы в Госдуму
Также мэр отметил, что впервые 2 миллиона человек в столице проголосовали в электронном виде.
Фото © Facebook / Сергей Собянин
Москвичи проявили небывалую активность на прошедших выборах, обеспечив почти 50%-ную явку, сообщил мэр Сергей Собянин. Глава столицы также отметил, что впервые так масштабно прошло дистанционное голосование. Онлайн-система, выдержав все испытания, в том числе и атаки, продемонстрировала, по словам политика, надёжность и честность.
"Около 50% избирателей пришли и проголосовали. Впервые 2 миллиона человек в Москве проголосовали в электронном виде. Отдельные слова благодарности всей команде "Единой России", которая прошла каждый микрорайон, каждый двор, спасибо огромному отряду наблюдателей, которые обеспечивали честность выборов. И, конечно, огромное спасибо штабу общественной поддержки", — сказал Собянин.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами выборов в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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