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Учёные назвали молоко напитком, продлевающим жизнь

Исследователи выяснили, что его ежедневное употребление значительно уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

19 сентября, 21:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ежедневное употребление молока может носить оздоровительный эффект и даже продлевать жизнь. К такому выводу пришли учёные из Редингского университета в Англии.

Как пишет издание Express, была изучена информация о здоровье около двух миллионов жителей Британии и США. Учёные обнаружили, что у любителей молока снижается риск ишемической болезни сердца на 14%. При этом подчёркивается, что молоко содержит в себе 18 из 20 незаменимых белков и аминокислот, а также насыщенные жиры.

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Ранее было названо самое популярное среди россиян растительное молоко. Натуральное по-прежнему остаётся лидером продаж в российских магазинах.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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