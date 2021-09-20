Учёные назвали молоко напитком, продлевающим жизнь

Ежедневное употребление молока может носить оздоровительный эффект и даже продлевать жизнь. К такому выводу пришли учёные из Редингского университета в Англии.

Как пишет издание Express, была изучена информация о здоровье около двух миллионов жителей Британии и США. Учёные обнаружили, что у любителей молока снижается риск ишемической болезни сердца на 14%. При этом подчёркивается, что молоко содержит в себе 18 из 20 незаменимых белков и аминокислот, а также насыщенные жиры.