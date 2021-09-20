Учёные назвали молоко напитком, продлевающим жизнь
Исследователи выяснили, что его ежедневное употребление значительно уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Ежедневное употребление молока может носить оздоровительный эффект и даже продлевать жизнь. К такому выводу пришли учёные из Редингского университета в Англии.
Как пишет издание Express, была изучена информация о здоровье около двух миллионов жителей Британии и США. Учёные обнаружили, что у любителей молока снижается риск ишемической болезни сердца на 14%. При этом подчёркивается, что молоко содержит в себе 18 из 20 незаменимых белков и аминокислот, а также насыщенные жиры.
Ранее было названо самое популярное среди россиян растительное молоко. Натуральное по-прежнему остаётся лидером продаж в российских магазинах.
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