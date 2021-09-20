Политолог прогнозирует, что "Единая Россия" получит до 50% голосов на выборах в ГД
Предположение основано на высокой оценке качества избирательной кампании партии власти, а также на правильном выборе первой пятёрки.
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Около 45-50% голосов в пользу "Единой России" по итогам думских выборов прогнозирует в качестве окончательного результата глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.
"Можно исходить из того, что "Единая Россия" будет стремиться к результату в диапазоне 45-50%. По мере обработки протоколов мы видим, что результат растёт. Если поднять данные по предыдущим выборам, то тенденция та же — с востока на запад результаты партии традиционно росли. Рейтинг партии власти на Дальнем Востоке традиционно ниже, чем, например, в Поволжье и на юге России", — сказал Бадовский в интервью "Интерфаксу".
Прогноз политолога основан на высокой оценке качества избирательной кампании партии власти. Кроме того, отмечает он, большое значение имел выбор "первой пятёрки".
"Она была социально ориентирована. Что, безусловно, стало чётким посланием ключевым электоральным аудиториям", — сказал политолог.
Ранее Лайф сообщал, что Турчак назвал два конкурентных преимущества "Единой России" на этих выборах. Политик отметил, что партия, по предварительным данным, побеждает как по спискам, так и по одномандатным округам.
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