Политолог прогнозирует, что "Единая Россия" получит до 50% голосов на выборах в ГД

"Можно исходить из того, что "Единая Россия" будет стремиться к результату в диапазоне 45-50%. По мере обработки протоколов мы видим, что результат растёт. Если поднять данные по предыдущим выборам, то тенденция та же — с востока на запад результаты партии традиционно росли. Рейтинг партии власти на Дальнем Востоке традиционно ниже, чем, например, в Поволжье и на юге России", — сказал Бадовский в интервью "Интерфаксу".