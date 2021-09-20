Амельченкова: ЕР открыла дорогу в политику волонтёрам и общественникам
Кандидат от партии поблагодарила соратников за создание народной программы, с которой политическая организация пошла на выборы.
Фото © "Единая Россия"
Глава движения "Волонтёры Победы", член президиума генсовета "Единой России" Ольга Амельченкова считает, что эта партия как ни одна другая даёт начинающим политикам возможности в честной и конкурентной борьбе стать кандидатом на выборах.
"Ни одна другая партия не проводила открытую процедуру отбора своих кандидатов. И благодаря предварительному голосованию у таких, как я, у волонтёров и общественников появилась возможность попробовать себя в политике", — сказала Амельченкова, выступая в штабе партии.
Она впервые принимала участие в выборах в качестве кандидата и поблагодарила однопартийцев за народную программу.
Напомним, что сегодня завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0