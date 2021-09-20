Амельченкова: ЕР открыла дорогу в политику волонтёрам и общественникам

Глава движения "Волонтёры Победы", член президиума генсовета "Единой России" Ольга Амельченкова считает, что эта партия как ни одна другая даёт начинающим политикам возможности в честной и конкурентной борьбе стать кандидатом на выборах.

"Ни одна другая партия не проводила открытую процедуру отбора своих кандидатов. И благодаря предварительному голосованию у таких, как я, у волонтёров и общественников появилась возможность попробовать себя в политике", — сказала Амельченкова, выступая в штабе партии.

Она впервые принимала участие в выборах в качестве кандидата и поблагодарила однопартийцев за народную программу.