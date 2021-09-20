"Единая Россия" на выборах лидирует в большинстве одномандатных округов

Одномандатные кандидаты от партии "Единая Россия" лидируют в 183 из 225 округов России после обработки 25,70% протоколов. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России.

На втором месте находится КПРФ – кандидаты от них лидируют в 18 округах. Партия "Справедливая Россия" побеждает в шести округах. ЛДПР, "Родина" и "Гражданская платформа" одерживают победу в одном округе.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.