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"Единая Россия" на выборах лидирует в большинстве одномандатных округов

Кандидаты от партии набирают наибольшее количество голосов практически во всей России.

19 сентября, 21:20
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Одномандатные кандидаты от партии "Единая Россия" лидируют в 183 из 225 округов России после обработки 25,70% протоколов. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России.

На втором месте находится КПРФ – кандидаты от них лидируют в 18 округах. Партия "Справедливая Россия" побеждает в шести округах. ЛДПР, "Родина" и "Гражданская платформа" одерживают победу в одном округе.

Явка на думские выборы в России превысила 45%

Явка на думские выборы в России превысила 45%

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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