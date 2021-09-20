Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщений о нарушениях на выборах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки сообщений МВД о нарушениях на думских выборах. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Председатель СК РФ поручил руководителям следственных подразделений ведомства обеспечить проверку всех переданных из МВД России сообщений о нарушениях на выборах. Следователям надлежит оперативно организовать проверочные мероприятия, согласно действующему законодательству", — говорится в сообщении.