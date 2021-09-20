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Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщений о нарушениях на выборах

В ближайшее время следователи займутся изучением всех переданных из МВД России жалоб.

20 сентября, 07:59
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1611316/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК России</a></p>

Фото © СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки сообщений МВД о нарушениях на думских выборах. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Председатель СК РФ поручил руководителям следственных подразделений ведомства обеспечить проверку всех переданных из МВД России сообщений о нарушениях на выборах. Следователям надлежит оперативно организовать проверочные мероприятия, согласно действующему законодательству", говорится в сообщении.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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