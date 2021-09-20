Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщений о нарушениях на выборах
В ближайшее время следователи займутся изучением всех переданных из МВД России жалоб.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки сообщений МВД о нарушениях на думских выборах. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
"Председатель СК РФ поручил руководителям следственных подразделений ведомства обеспечить проверку всех переданных из МВД России сообщений о нарушениях на выборах. Следователям надлежит оперативно организовать проверочные мероприятия, согласно действующему законодательству", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал о том, что "Единая Россия" набирает 49,42% голосов по итогам обработки 80% протоколов. Помимо единороссов в нижнюю палату парламента также, предварительно, проходят ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и "Справедливая Россия — За правду".
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