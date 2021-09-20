Главные итоги прошедших выборов в Госдуму Журналист Игорь Мальцев — о том, кто спас партию власти, почему она не "просела" на несколько десятков процентов и как выборы этого года прошли тест на консолидацию общества. 6532 6532 Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В этих выборах были удивительные гармония и прозрачность. Нет, я не про бюллетени и подписи. В этот раз удивительным образом стало очевидным, где находятся те, кто хочет развивать страну дальше, и те, кто хочет ей катастрофы. Без полутонов и экивоков. Всё, что происходило до и во время, только подчёркивало эту драматургию.

Уже видно, что ЕдРо и её кандидаты выступают в большинстве, как, собственно, и предполагали "те" и "эти" (правда, совершенно по-разному объясняя цифры). Профессиональные оппозиционеры будут и дальше рассказывать, что "всё сфальсифицировано заранее", а остальные — что всё логично. Но уже 44% — у партии власти.

О прозрачности говорит и то, что на нынешних выборах партия показала на 9% хуже результаты, чем на предыдущих. Во всяком случае, по экзитполам.

А ведь предвыборные позиции были сложными — одна только реформа пенсионного возраста чего стоила, она ударила по рейтингам "Единой России", как ничто другое. На мой взгляд, совершенно несправедливо. Это приходится делать во всём мире, и наши варианты при этом не самые жёсткие. А потом ковид и ограничения — всё это тоже ассоциируется с партией власти. Но я в защиту скажу, что это тоже несправедливо, потому что, опять-таки, у нас были не самые жёсткие варианты прохождения этого кризиса. Но люди, как ни крути, голосуют сердцем, нет смысла кивать на какую-нибудь страну, где пенсионный возраст 67, причём для всех. Это никого не волнует. Кстати, поэтому кивки оппозиции в сторону Европы не работают — точно по этой же причине.

Но Путин, стратегически-тактический Путин, точно знает насчёт голосования сердцем, поэтому выдвинул пуленепробиваемую пятёрку — во главе с Шойгу и Лавровым. Если бы я мог, то голосовал бы за Лаврова — хоть электронно, хоть как, потому что он курит всегда и везде и не ведётся вот на эти ваши ЗОЖи. Ну а Шойгу… Спасибо за армию, Сергей Кужугетович, от старшего матроса КТОФ. (В сторону: "А смогли бы так вот эти, которые рвутся к власти?" Спойлер: "Нет").

Можно назвать это "формированием устойчивого консенсуса в обществе вокруг патриотических ценностей", но чего в этом больше — иррационального восхищения в ту минуту, когда Кужугетович крестится перед парадом в кабриолете, или вполне рационального при виде старта "калибров" с Каспийского моря — невозможно сказать.

Консолидация прошла первый тест ещё на голосовании по конституции в прошлом году. Тогда же расчехлилась непарламентская оппозиция по полной программе, стало понятно, что их лидеры не видят и не понимают страны, не говоря уже о пути, каким нужно идти. Только тупая демагогия и жажда денег.

Но что любопытно с парламентской оппозицией типа КПРФ, которая так и не смогла использовать ничего из того, что объективно работало против партии власти (всё тот же пенсионный возраст, ковид и т.д.), — они погрязли в метаниях между денежными мешками (спонсорами-капиталистами) и архаичным сталинизмом, который не самое популярное в России политическое течение. Если бы они могли мобилизоваться, а не бороться под ковром за власть в партии, но они не воспользовались шансом и свои возможные 30% буквально выпустили из рук. Но мы же помним, как они управляли СССР. Точно так же, спасибо, до свидания.

В результате "Единая Россия" получит 280 мандатов, что вполне удовлетворит партию — хотел написать "бюрократов", но потом подумал про Дениса Проценко, а его одного бы хватило, чтобы это не была "партия бюрократов". Но ведь есть ещё и другие, их много. Тот же Тимофей Баженов и вообще весь список Собянина — один краше другого. Потому что это новые лица. И надо вспомнить, что этих кандидатов Путин знает всех лично — со всеми встречался, выступил на предвыборном съезде, где внёс свои предложения в "Народную программу", всем давал моральный толчок. И всё это как-то без особого шума, деликатно. Может, его авторитет и спас ЕдРо сегодня. Влияние Путина просматривается в результатах выборов 19-го числа — когда выбирали губернаторов путём прямого голосования. Там победили именно те врио "губеров", которых назначил Путин. Но не потому, почему вы подумали. Скорее всего, потому что они все уже прошли серьёзный отбор — когда занимались в "школе губернаторов": никакого популизма, строгие прагматизм и функциональность.

Кстати, о новых лицах. Тут оказалось, что от некоторых старых системных партий люди устали. Например, "Яблоко", которое с каждым годом теряло сторонников и выглядело всё более съёжившимся, а на этих выборах и вообще потерявшим привлекательность. Но свято место партии для образованных и скептичных пусто не бывает — придут ещё более образованные и ещё более скептичные, но зато с разумной программой, которая отвечает требованиям времени. И сколько бы ни говорили хомячки и медийная обслуга Навального про "застой" — на арену ворвалась партия "Новые люди", её никто особо не ждал. И эти люди есть, они уже практически в Думе. То есть политическая система России не настолько закрыта, как это принято рассказывать, попивая пиво в Вильнюсе.

Кстати, о виртуальном "Вильнюсе". Навязанное "Умное голосование" уже само по себе раскололо оппозицию, потому что предлагало людям определённых взглядов голосовать за людей, чьи взгляды противоположны на 100 процентов. Например, за коммунистов. И многие не смогли справиться с отвращением, виня в ситуации своего былого кумира Навального. И то, каким образом работали по продвижению УГ оппоненты власти, заставило те же власти применить специфические меры, что внесло в процесс ещё большие хаос и бессмыслицу, особенно на финише. И вся тема пошла мимо кассы вообще — Интернет не сработал. Коммунисты только потеряли свои деньги, сделав ставку на УГ и рассчитывая, что оно принесёт их кандидатам до 10% в городах и до 5% в районах. При этом отчего-то решили, что это панацея и можно теперь расслабиться. Зря.

Кстати, об Интернете. Фантастический результат показал эксперимент с электронным голосованием, которое избиратели в тех округах, где оно проводилось, восприняли как нечто само собой разумеющееся, современное, ничем не отличающееся от того, как они работают, отдыхают, развлекаются и учатся. Дистанционно, цифрово, современно.

Но, конечно, то, как самая отмороженная часть оппозиции встала на путь борьбы с электронным голосованием, показало ещё раз, насколько она не понимает людей, живущих в России, считает их отсталыми, убогими и устаревшими. Это была чудовищная ошибка. А "чудовищная ошибка" в политике — это даже не война, проигрыш в ней — когда над тобой смеются в голос.

Ещё про смешное: Евросоюз заранее решил признать выборы нелегитимными. Почему? А не волнует, евробюрократы так сказали — значит, правда. Окей, окей, барин, только почему заранее? Дождались бы хотя бы самих выборов, а то совсем по-идиотски получается. Попахивает тупой русофобией на грани расизма.

Очень интересно про вбросы и нарушения. Но не те, которые снимаются на квартирах навальнистов, и не те, про которые сейчас будет бубнить иноагент "Голос". А про реальные, которые на карандаше у Памфиловой. За которые уже покатились головы в мусорную корзину. Очень интересно, например, какие кандидаты и какие партии пытались всех объехать на кривой кобыле. Дайте нам имена и названия — хочется посмотреть на этих людей. Потому что они торпедируют доверие людей к принципиальным моментам. За это надо наказывать по-взрослому.

А так — вроде всё чётко, хоть и целых три дня. Можно расслабиться и всё-таки пойти в буфет с пирожками. Какие выборы без буфета с пирожками?

Хотя я знаю ответ — электронные. И пусть это будет их самым большим недостатком.

Авторы Игорь Мальцев