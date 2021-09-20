Пермский госуниверситет удалил сообщение о ликвидации стрелка

На страницах Пермского госуниверситета, где один из студентов сегодня утром открыл стрельбу, появилось сообщение о ликвидации стрелка. Однако позже вуз удалил это заявление. По последним данным, нападавший задержан.

Напомним, сегодня утром очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском государственном университете. На странице вуза в соцсети появилось сообщение с предупреждением об опасности, там попросили учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях. Позже в вузе подтвердили, что произошло нападение. В результате трагедии погибло пять человек, шестеро пострадали.