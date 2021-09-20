НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пермский госуниверситет удалил сообщение о ликвидации стрелка

Нападавший оказался студентом этого учебного заведения. Как сообщил Лайфу источник, речь идёт о Тимуре Б. 2003 года рождения.

20 сентября, 07:53
4129
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

На страницах Пермского госуниверситета, где один из студентов сегодня утром открыл стрельбу, появилось сообщение о ликвидации стрелка. Однако позже вуз удалил это заявление. По последним данным, нападавший задержан.

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Напомним, сегодня утром очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском государственном университете. На странице вуза в соцсети появилось сообщение с предупреждением об опасности, там попросили учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях. Позже в вузе подтвердили, что произошло нападение. В результате трагедии погибло пять человек, шестеро пострадали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Минздрав уточнил, что в результате стрельбы в пермском университете погибло шесть человек

сегодня в 10:56

Младший лейтенант-герой рассказал, как обезвредил пермского стрелка

сегодня в 10:56

Актёр Дмитрий Певцов и певец Денис Майданов проходят в Госдуму

сегодня в 11:05

Фанаты увидели красавицу из "Дома-2" без фотошопа и поняли, что бессильна оказалась даже пластика

сегодня в 11:03

Цыпочки вне закона: ВС запретил разводить сельскохозяйственную живность на садовых участках

сегодня в 11:00

Новости партнеров

Layer 1