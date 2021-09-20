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Пять человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете

Чтобы спастись от злоумышленника, студентам пришлось выпрыгивать из окон, другие прятались в аудиториях.

20 сентября, 07:27
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Скорая выезжает к пострадавшим в результате стрельбы. Видео © LIFE

От действий стрелка, который проник на территорию Пермского университета, погибли пять человек. Об этом Лайфу сообщил источник. По его словам, пострадавших на данный момент шесть, но их число может увеличиться.

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Студентам пришлось выпрыгивать из окон Пермского университета, где неизвестный устроил стрельбу

Напомним, что около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Официально вуз сообщил о четверых пострадавших. Всё службы города и университета приведены в готовность.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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