Пять человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете
Чтобы спастись от злоумышленника, студентам пришлось выпрыгивать из окон, другие прятались в аудиториях.
Скорая выезжает к пострадавшим в результате стрельбы. Видео © LIFE
От действий стрелка, который проник на территорию Пермского университета, погибли пять человек. Об этом Лайфу сообщил источник. По его словам, пострадавших на данный момент шесть, но их число может увеличиться.
Напомним, что около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Официально вуз сообщил о четверых пострадавших. Всё службы города и университета приведены в готовность.
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