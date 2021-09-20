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Открывший стрельбу в Пермском университете задержан

В ПГНИУ ранее подтвердили, что неизвестный проник на территорию кампуса.

20 сентября, 07:21
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Молодой человек, который устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, задержан. Он был ранен в ногу, сейчас ему оказывают медпомощь. По данным источника Лайфа, при себе у него было огнестрельное оружие.

"Неизвестный задержан. Началась эвакуация восьмого корпуса", — рассказали в вузе.

В Сети появилось видео с вооружённым мужчиной, который заходит в пермский университет

В Сети появилось видео с вооружённым мужчиной, который заходит в пермский университет

Напомним, ранее очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). На кадрах, распространившихся в соцсетях, студенты покидают помещение через окна. На странице вуза в соцсети предупредили об опасности и просили учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях. Ранее в ПГНИУ подтвердили, что неизвестный проник на территорию кампуса.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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