Открывший стрельбу в Пермском университете задержан
В ПГНИУ ранее подтвердили, что неизвестный проник на территорию кампуса.
Фото © Соцсети
Молодой человек, который устроил стрельбу в Пермском госуниверситете, задержан. Он был ранен в ногу, сейчас ему оказывают медпомощь. По данным источника Лайфа, при себе у него было огнестрельное оружие.
"Неизвестный задержан. Началась эвакуация восьмого корпуса", — рассказали в вузе.
Напомним, ранее очевидцы сообщили о стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). На кадрах, распространившихся в соцсетях, студенты покидают помещение через окна. На странице вуза в соцсети предупредили об опасности и просили учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях. Ранее в ПГНИУ подтвердили, что неизвестный проник на территорию кампуса.
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