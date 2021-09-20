Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете

На странице вуза в соцсети предупреждают об опасности и просят учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории — пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса — покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — разворачивайтесь", — говорится в сообщении.