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Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете

На странице вуза в соцсети предупреждают об опасности и просят учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях.

20 сентября, 06:55
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). На кадрах, распространившихся в соцсетях, студенты покидают помещение через окна.

На странице вуза в соцсети предупреждают об опасности и просят учащихся и преподавателей закрыться в аудиториях.

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"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории — пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса — покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — разворачивайтесь", — говорится в сообщении.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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