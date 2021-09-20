НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Состав фракции "Единой России" в Госдуме обновится более чем наполовину

Андрей Турчак подчеркнул, что обновление партии для единороссов — это не пустой лозунг.

20 сентября, 06:54
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Состав фракции "Единой России" в Государственной думе нового — восьмого — созыва обновится более чем наполовину, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Единая Россия" — это единственная партия, для которой обновление не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборы тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей", — сказал он на утреннем брифинге по итогам прошедших выборов.

Турчак раскрыл секрет успеха "Единой России"

Турчак раскрыл секрет успеха "Единой России"

Ранее Турчак назвал два конкурентных преимущества "Единой России" на этих выборах. Он отметил, что партия, по предварительным данным, побеждает как по спискам, так и по одномандатным округам.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Турчак раскрыл секрет успеха "Единой России"

сегодня в 06:41

Турчак: "Единая Россия" одержала чистую и убедительную победу на выборах

сегодня в 06:38

Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщений о нарушениях на выборах

сегодня в 07:59

"Давайте водки дадим им ещё": Карпин рассказал, что запретил футболистам сборной России пить пиво после матчей

сегодня в 07:58

Пациентка девять лет ходила к гинекологу, не подозревая, что он её настоящий отец

сегодня в 07:56

Новости партнеров

Layer 1