Состав фракции "Единой России" в Госдуме обновится более чем наполовину

Андрей Турчак подчеркнул, что обновление партии для единороссов — это не пустой лозунг.

Состав фракции "Единой России" в Государственной думе нового — восьмого — созыва обновится более чем наполовину, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Единая Россия" — это единственная партия, для которой обновление не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборы тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей", — сказал он на утреннем брифинге по итогам прошедших выборов.