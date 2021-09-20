Состав фракции "Единой России" в Госдуме обновится более чем наполовину
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Андрей Турчак подчеркнул, что обновление партии для единороссов — это не пустой лозунг.
Состав фракции "Единой России" в Государственной думе нового — восьмого — созыва обновится более чем наполовину, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Единая Россия" — это единственная партия, для которой обновление не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборы тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей", — сказал он на утреннем брифинге по итогам прошедших выборов.
Ранее Турчак назвал два конкурентных преимущества "Единой России" на этих выборах. Он отметил, что партия, по предварительным данным, побеждает как по спискам, так и по одномандатным округам.