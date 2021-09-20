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Турчак раскрыл секрет успеха "Единой России"

По его словам, партия не раз доказывала, что может нести ответственность за свои слова.

20 сентября, 06:41
<p>Фото © ТАСС / Екатерина Штукина</p>

Фото © ТАСС / Екатерина Штукина

Секрет успеха "Единой России" заключается в ежедневной работе на благо людей. Об этом на утреннем брифинге по итогам прошедших выборов заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Секрет успеха нашей партии — в каждодневной работе на благо людей. "Единая Россия" не раз доказывала, что умеет отвечать, нести ответственность за свои слова и программы. Мы единственная политпартия, которая направила свои силы на помощь людям", — сказал Турчак.

"Единая Россия" на выборах лидирует в большинстве одномандатных округов

"Единая Россия" на выборах лидирует в большинстве одномандатных округов

Ранее Лайф писал, что по итогам обработки 80% протоколов "Единая Россия" набирает 49,42% голосов на выборах в Государственную думу. Кроме того, партия сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив свыше 300 мандатов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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