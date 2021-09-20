Турчак раскрыл секрет успеха "Единой России"
По его словам, партия не раз доказывала, что может нести ответственность за свои слова.
Фото © ТАСС / Екатерина Штукина
Секрет успеха "Единой России" заключается в ежедневной работе на благо людей. Об этом на утреннем брифинге по итогам прошедших выборов заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Секрет успеха нашей партии — в каждодневной работе на благо людей. "Единая Россия" не раз доказывала, что умеет отвечать, нести ответственность за свои слова и программы. Мы единственная политпартия, которая направила свои силы на помощь людям", — сказал Турчак.
Ранее Лайф писал, что по итогам обработки 80% протоколов "Единая Россия" набирает 49,42% голосов на выборах в Государственную думу. Кроме того, партия сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив свыше 300 мандатов.
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