"Единая Россия" вновь получила конституционное большинство в Госдуме

Ещё несколько партий продолжают борьбу за право пройти в нижнюю палату парламента.

По результатам обработки 68,23% протоколов "Единая Россия" получает 48,29% голосов на выборах в Государственную думу, что свидетельствует о сохранении партией конституционного большинства в нижней палате парламента. Кроме того, как следует из данных ЦИК РФ, партия может рассчитывать на 195 мест по одномандатным округам.

На данный момент представители "Единой России" претендуют на 304 мандата при том, что для конституционного большинства необходимо 300 из 450 мандатов. Следом за единороссами идёт КПРФ, получая 20,38% голосов на выборах в Госдуму и побеждая на 14 избирательных округах. ЛДПР получает 7,73% голосов, побеждая в одном округе, а "Справедливая Россия — За правду" при 7,43% голосов выигрывает в восьми округах.