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ЦИК обнародовала данные о выборах в Госдуму после обработки двух третей голосов

Впервые за десять лет в нижнюю палату парламента могут пройти пять партий — по предварительным данным, именно столько преодолевают пятипроцентный порог.

20 сентября, 04:31
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья

"Единая Россия" укрепляет свои позиции на выборах в Госдуму по мере подсчёта голосов избирателей. Так, у партии 48,19% голосов после обработки 67,49% протоколов избиркомов. Это следует из данных на сайте ЦИК РФ.

Данные © ЦИК РФ

Данные © ЦИК РФ

У КПРФ 20,43%, у ЛДПР 7,74% голосов избирателей. Пятипроцентный барьер проходят также партия "Справедливая Россия — За правду" с предварительным результатом 7,44% и "Новые люди" с поддержкой на уровне 5,6% голосов избирателей.

Данные © ЦИК РФ

Данные © ЦИК РФ

Лидирует "Единая Россия" и по одномандатным округам. У неё 195 мандатов из 225. Из остальных 14 достаются КПРФ, 8 — партии "Справедливая Россия — За правду" и по одному ЛДПР, "Яблоку" и "Родине".

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Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За итогами голосования на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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