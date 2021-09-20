ЦИК обнародовала данные о выборах в Госдуму после обработки двух третей голосов

"Единая Россия" укрепляет свои позиции на выборах в Госдуму по мере подсчёта голосов избирателей. Так, у партии 48,19% голосов после обработки 67,49% протоколов избиркомов. Это следует из данных на сайте ЦИК РФ.

Данные © ЦИК РФ

У КПРФ 20,43%, у ЛДПР 7,74% голосов избирателей. Пятипроцентный барьер проходят также партия "Справедливая Россия — За правду" с предварительным результатом 7,44% и "Новые люди" с поддержкой на уровне 5,6% голосов избирателей.

Данные © ЦИК РФ

Лидирует "Единая Россия" и по одномандатным округам. У неё 195 мандатов из 225. Из остальных 14 достаются КПРФ, 8 — партии "Справедливая Россия — За правду" и по одному ЛДПР, "Яблоку" и "Родине".