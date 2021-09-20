На Канарах лава из проснувшегося вулкана начала уничтожать дома. Видео © Соцсети

Жители Канарских островов делятся в социальных сетях видео с последствиями извержения внезапно проснувшегося вулкана. Реки лавы уже добрались до жилых домов, медленно их уничтожая.

Извержение вулкана на острове, как сообщается, началось 11 сентября в необитаемой горной местности. Ему предшествовало сильное землетрясение, за которым в небо поднялся огромный столб дыма.