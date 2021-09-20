На Канарах лава из проснувшегося вулкана начала уничтожать дома
В опасной зоне находится три острова: Пальма, Иерро и Гомера. Часть населения уже эвакуировали.
На Канарах лава из проснувшегося вулкана начала уничтожать дома. Видео © Соцсети
Жители Канарских островов делятся в социальных сетях видео с последствиями извержения внезапно проснувшегося вулкана. Реки лавы уже добрались до жилых домов, медленно их уничтожая.
Извержение вулкана на острове, как сообщается, началось 11 сентября в необитаемой горной местности. Ему предшествовало сильное землетрясение, за которым в небо поднялся огромный столб дыма.
Как рассказывал Лайф, из зоны бедствия эвакуировали уже несколько тысяч человек. Премьер-министр Испании Педро Санчес из-за извержения отложил визит в Нью-Йорк и отправится на Канарские острова.
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