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На Канарах лава из проснувшегося вулкана начала уничтожать дома

В опасной зоне находится три острова: Пальма, Иерро и Гомера. Часть населения уже эвакуировали.

20 сентября, 04:23

На Канарах лава из проснувшегося вулкана начала уничтожать дома. Видео © Соцсети

Жители Канарских островов делятся в социальных сетях видео с последствиями извержения внезапно проснувшегося вулкана. Реки лавы уже добрались до жилых домов, медленно их уничтожая.

Извержение вулкана на острове, как сообщается, началось 11 сентября в необитаемой горной местности. Ему предшествовало сильное землетрясение, за которым в небо поднялся огромный столб дыма.

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Как рассказывал Лайф, из зоны бедствия эвакуировали уже несколько тысяч человек. Премьер-министр Испании Педро Санчес из-за извержения отложил визит в Нью-Йорк и отправится на Канарские острова.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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